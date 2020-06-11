قرار سعودي جديد بشأن المساجد وصلاة الجمعة

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عن قرار جديد بشأن المساجد ضمن جهود المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وحسب موقع صحيفة "الاقتصادية" السعودية، قررت الوزارة تقديم فتح الجوامع لإقامة صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بـ 40 دقيقة، اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر تفادياً للتزاحم، ضمن البروتكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، لجميع فروعها في مناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءًا من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

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