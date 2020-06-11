طلبات اللجوء إلى أوروبا تنخفض خلال «الجائحة»

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن طلبات اللجوء لدول الاتحاد انخفضت إلى أدنى مستوياتها، منذ أكثر من 10 سنوات في أبريل، مع إغلاق الحدود لمنع تفشي فيروس كورونا، ما عقد التحديات التي تواجه الفارين من الصراعات والاضطهاد.

وبلغ عدد طلبات اللجوء 8730، خلال أبريل، بانخفاض 86% عن 61421، في فبراير، وفقاً لبيانات من المكتب الأوروبي لدعم اللجوء. وتظهر بيانات المكتب كذلك انخفاضاً بنسبة 44% في طلبات اللجوء في مارس، عندما بدأت الدول فرض إجراءات العزل العام مقارنة مع فبراير. وأضاف المكتب أن معظم طلبات اللجوء في 2020 جاءت من السوريين، تلاهم الأفغان، ثم الفنزويليون، والكوبيون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news