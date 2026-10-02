مفوض الطاقة الأوروبي: الإفراج عن الاحتياطيات النفطية "احتمال وارد"

قال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن إن الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لتخفيف ارتفاع أسعار الوقود «احتمال وارد»، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للإفراج عن احتياطيات الديزل .

وأوضح يورغنسن أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش، بالتنسيق مع جميع أعضاء وكالة الطاقة الدولية، توقيت اللجوء إلى هذه الخطوة، مشيراً إلى أن استخدام الاحتياطيات سبق أن جرى في أزمات سابقة وقد يتكرر.

وأضاف أن القرار النهائي بشأن الإفراج عن المخزونات يعود إلى الحكومات الأوروبية، مؤكداً أن دول الاتحاد تبحث حالياً تنسيق عملية الإفراج عبر وكالة الطاقة الدولية.

وقال مصدر أوروبي إن المفوضية الأوروبية أجرت الخميس اتصالاً مع عدد من الدول، بينها المملكة المتحدة، لتقييم سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أزمة أسعار الوقود.