أميركا تعتزم فتح قنصليتها في ووهان بؤرة تفشي "كورونا" عالمياً

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت السفارة الأميركية في الصين، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف قريبا العمل في قنصليتها بمدينة ووهان التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا في العالم أواخر العام الماضي.

وقال مسؤول الشؤون العامة بالسفارة، فرانك ويتيكر، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، إن السفير الأميركي لدى الصين تيري برانستاد "يعتزم استئناف العمليات في ووهان في المستقبل القريب" دون أن يحدد موعدا لذلك.

وسحبت وزارة الخارجية الأميركية موظفي القنصلية وعائلاتهم في أواخر يناير بعد أن أغلقت الحكومة الصينية المدينة للحد من انتشار الفيروس.

وشهدت ووهان، التي تقع في وسط الصين ويبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، غالبية حالات الوفاة بكورونا في البلاد، على الرغم من أن الوباء انحسر هناك وفي أجزاء أخرى من الصين منذ ذلك الحين.

وانتشر فيروس كورونا من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي قبل أن يجتاح العالم في موجة عدتها منظمة الصحة جائحة عالمية.

وبين الحين والآخر، تتبادل القوتان العظميان الاتهامات حول مسؤولية انتشار الفيروس لدرجة وصلت لحد تراشق التصريحات بين مسؤولين كبار في الدولتين.

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