السعودية: الوقت لم يحن بعد لإعادة فتح السفارة في سورية

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، اليوم الأربعاء، أن سورية ستعود يوماً ما إلى جامعة الدول العربية.

وقال المعلمي في حديث قناة "روسيا اليوم"، إن العلاقات بين الرياض ودمشق ممكن أن تعود ببساطة في أي يوم وأي لحظة إذا انتهت الأزمة السورية وتم التوافق بين فصائل الشعب السوري على التوجهات المستقبلية في البلاد.

وحول إمكانية فتح سفارة المملكة في دمشق، قال المعلمي إنه "لا توجد حاليا خطوة كهذه في الأفق القريب لأن الوقت لم يحن بعد".

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