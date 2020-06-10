فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بداية يوليو

المصدر: بروكسل- وام

أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل أنه سيتم إعادة فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بدءا من أول يوليو المقبل ولكن بشكل تدريجي وجزئي.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي افتراضي في بروكسل اليوم إن المشاورات والاتصالات مستمرة ين الدول الأوروبية لتنسيق أي تحرك في هذا الملف.

وكانت غالبية دول الاتحاد الأوروبي أعلنت إعادة فتح حدودها الداخلية بدءا من يوم الاثنين المقبل بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق جراء كورونا المستجد.

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