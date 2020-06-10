العاهل الأردني يتخذ قراراً بشأن منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في ظل احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، صباح الأربعاء، الأردنيين بذكرى المناسبتين، وأمر بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في نهاية خدمتهم.

وكتب الملك على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "اعتزازاً بجهود نشامى ونشميات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتقديراً لعطائهم وتضحياتهم في الدفاع عن حمى الوطن، أمرتُ بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في نهاية خدمتهم. وكل عام وأنتم بخير".

​وغرد الملك على "تويتر": "في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء".

في يوم جيشنا العربي وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى، ما زال أبناء وأحفاد جنودها الأشاوس يضربون أروع الأمثلة في البطولة والتضحية إلى يومنا هذا. لهم منا تحية عز وفخار، ولأرواح شهدائنا الأبرار التقدير والوفاء — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 10, 2020

اعتزازاً بجهود نشامى ونشميات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتقديراً لعطائهم وتضحياتهم في الدفاع عن حمى الوطن، أمرتُ بمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في نهاية خدمتهم. وكل عام وأنتم بخير — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 10, 2020

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