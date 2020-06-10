"الصحة العالمية" تتشاور مع السعودية بشأن "موسم الحج"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتشاور مع المملكة العربية السعودية في مسألة تأجيل موسم الحج لهذا العام، موضحة أن "السعودية لم تتخذ قرارا بعد بتأجيل موسم الحج".

وأوضحت مديرة برنامج التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتورة داليا سمهوري، في مؤتمر صحافي بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن قرار مستقبل موسم الحج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة أنه في حالة الاستقرار على عودة الحج سوف يراعي شروط صحية معينة، وسوف يكون بالتنسيق بين المنظمة العالمية والمؤسسات السعودية.

وأكدت سمهوري أن "تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في العالم يخضع للعديد من العوامل منها اقتصادي ومنها اجتماعي وكذلك صحي"، متابعة: "هناك عوامل تتعلق بقدرة الدولة على توفير مستويات من الرعاية الصحية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news