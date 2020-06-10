تونس تعلن استمرار خلوها من أي إصابات

المصدر: تونس - د.ب.أ

أكدت تونس، أمس، ولليوم السادس على التوالي، خلوها من أي إصابات جديدة لفيروس كورونا المستجد، ما يعزز فرص استعادة القطاع السياحي لنشاطه قريباً.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، لم تسجل مخابر تونس أي إصابة جديدة محلياً وكذلك الشيء نفسه لدى الوافدين من الخارج، ليستقر عدد الإصابات عند 1087 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس، منها 982 شخصاً تماثلوا للشفاء حتى أمس، في حين استقر عدد الوفيات عند 49 حالة.

ومع رفع حظر التجوال الليلي منذ أول من أمس، عادت الحركة في المطاعم والمقاهي لتمتد حتى ساعات متأخرة.

وتستعد تونس لفتح الحدود بالكامل أمام الرحلات الدولية بدءاً من يوم 27 يونيو الجاري، وتتوقع الحكومة عودة السياح إلى النزل في يوليو المقبل.

ونشرت وزارة السياحة، أمس، برتوكولاً يتضمن الإجراءات الصحية التي يتوجب اتباعها من قبل السياح الراغبين في قضاء عطلاتهم في تونس، وهي تتضمن إجراءات النظافة والتعقيم والتباعد الجسدي في المسابح والمطاعم وأنشطة الترفيه.

وقال وزير السياحة محمد علي التومي: «أعدت تونس تصنيفاً جديداً أطلقت عليه Ready and Safe (جاهز وآمن)، وهو تصنيف إجباري تم وضعه بحسب المعايير الدولية يتعين على كل الناشطين في القطاع الالتزام به».

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