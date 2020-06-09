7 ملايين إصابة بفيروس «كورونا» حول العالم

المصدر: عواصم - وكالات

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم سبعة ملايين إصابة، أمس، وفقاً لتعداد وكالة فرانس برس استناداً إلى الأرقام الرسمية المعلنة، في وقت يواصل الوباء انتشاره في أميركا اللاتينية.

وتخطت حصيلة الإصابات في أميركا اللاتينية الـ400 ألف. وباتت سانتياغو حيث يعيش سبعة ملايين من أصل 18 مليون شخص في تشيلي، البؤرة الرئيسة للوباء إذ سُجّلت 80% من الإصابات فيها، فيما تبدو خدمات الرعاية الصحية على وشك الانهيار.

وأُحصي ما لا يقلّ عن سبعة ملايين و3851 إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، و402 ألف و867 حالة وفاة معظمها في أوروبا، القارة الأكثر تضرراً جراء الوباء مع مليونين و275 ألف إصابة، و183 ألف وفاة، ووصل عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى مليون و942 ألف إصابة، و110 آلاف وفاة.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم خلال أكثر من شهر بقليل، وسُجّل أكثر من مليون إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» في الأيام التسعة الأخيرة.

وسجّلت تشيلي الواقعة في أميركا الجنوبية أعداداً قياسية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مع 96 وفاة و6405 إصابات، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي بها إلى 2290.

وفي البيرو، ثاني أكثر دولة تضرراً في أميركا اللاتينية بعد البرازيل، بات النظام الصحي على وشك الانهيار، خصوصاً بسبب نقص الأوكسجين.

وفي البرازيل ثالث أكثر دولة تضرراً من الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلن حاكم ريو دي جانيرو تخفيف إجراءات العزل، ونشرت الحكومة البرازيلية مساء أول من أمس، أعداداً متباينة للوفيات والإصابات في 24 ساعة، فأفادت حصيلة أولى عن 1382 وفاة إضافية، فيما أشارت حصيلة ثانية إلى 525 وفاة. وجاء في الحصيلة الثانية أيضاً تسجيل قرابة 19 ألف إصابة مقابل 12500 في الحصيلة الأولى، وفي كل الأحوال تخطت الحصيلة الرسمية في البلاد عتبة الـ36 ألف وفاة، علماً أن العلماء في البرازيل يعتبرون أنه عدد أقلّ بكثير من الأرقام في الواقع.

وفي الولايات المتحدة، حيث تحتلّ التظاهرات المناهضة للعنصرية نشرات الأخبار، يتواصل رفع إجراءات العزل، وخلال هذا الأسبوع، تدخل نيويورك في المرحلة الأولى من خطة استئناف أنشطتها الاقتصادية التي أُوقفت بسبب تفشي وباء «كوفيد-19»، وسيُسمح لشركات البناء والمصانع في العاصمة الاقتصادية الأميركية باستئناف عملها، كما سيُسمح لمتاجر التجزئة بإعادة فتح أبوابها مع فرض بعض القيود، وسجّلت الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الأخيرة 691 وفاة وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.

وفي أوروبا، حيث يتواصل رفع إجراءات العزل في عدد من الدول من بينها فرنسا، سجّلت بولندا أثناء عطلة نهاية الأسبوع زيادة حادة في عدد الإصابات بالفيروس مع 1151 إصابة جديدة، ونحو ثلثي المصابين هم من العمّال في منجم زوفيوفكا في جنوب البلاد، وأفراد عائلاتهم.

وفي بريطانيا، ترفع السلطات التي سجّلت 40542 وفاة في المجمل، القيود ببطء شديد، وينبغي على كل شخص يصل إلى أراضيها من الخارج اعتباراً من يوم أمس، الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوماً تجنباً لتسجيل إصابات جديدة قادمة من الخارج، ونددت شركات الطيران «بريتيش ايروايز» و«ايزي جيت» و«راين اير»، في بيان مشترك، بهذا التدبير الذي وصفته بـ«غير المتناسب».

- الإصابات تضاعفت خلال شهر.. وتسجيل مليون حالة في الأيام التسعة الأخيرة.

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