روسيا تسجل أدنى عدد وفيات بـ «كورونا» في أسبوعين

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن تسجيل 112 حالة وفاة و8985 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أدنى عدد للوفيات منذ 26 مايو الماضي.

وبلغ إجمالي الوفيات 5971 منذ بدء تفشي الوباء في روسيا، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 476658، حسب بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا. وذكر المركز أن 3957 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة المتعافين 230688 شخصاً.

وفي العاصمة موسكو، البؤرة الأكبر لتفشي الوباء في روسيا، تراجع مؤشر الوفيات اليومية من 55 أول من أمس، إلى 51، أمس، وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين رفع إجراءات الإغلاق وإلغاء نظام العزل الذاتي، اعتباراً من اليوم، ولن يطلب من السكان الحصول على تصاريح للتنقل.

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