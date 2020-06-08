مصر تتجه نحو العودة للحياة الطبيعية بنسبة 100%

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

وجهت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، رسالة للمصريين بخصوص فيروس كورونا المستجد قائلة: "أنا واثقة في وعي الشعب المصري، والحكومة عملت مجهود كبير لحماية الشعب، وكل العالم بيفتح بأساليب وقاية جديدة".

وأضافت زايد، خلال استضافتها في لقاء خاص على فضائية "النيل للأخبار"، أنه بات من الضروري على كافة المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء واقي الوجه.

وأكدت أن مصر حاليا تتجه نحو الحياة الطبيعية بشكل 100%: "إحنا تدريجيا بدأنا نعود ليها".

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