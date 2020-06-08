الجزائر تبدأ إجراءات رفع الحجر الصحي تدريجياً

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

عاد نحو مليون تاجر جزائري إلى أعمالهم، بعد توقف استمر نحو ثلاثة أشهر، على خلفية القيود التي فرضتها الحكومة ضمن محاولاتها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وبدا أن الحياة استعادت شكلها الطبيعي في العاصمة الجزائرية، بفتح كثير من المحال التجارية وتسجيل ازدحام في حركة السير، رغم أن وسائل النقل العام لم يرخص لها بالعودة بعد.

وسمحت الحكومة للعديد من النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية كقطاع البناء والأشغال العمومية والري، وحرفيي الخزف والترصيص والنجارة، والصباغة ووكالات السفر وغيرها، وشددت الحكومة على ضرورة التدابير الوقائية.

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