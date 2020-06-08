الأردن: الخطر لايزال قائماً

المصدر: عمان - وكالات

شددت الحكومة الأردنية، أمس، على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، وذلك تزامناً مع إنهاء الحظر الكامل وتطبيق مؤشر مرحلة الخطورة المعتدلة، وقال وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة: «إن إعلان الحكومة عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة (كورونا) لا يعني نهاية الوباء»، مبيناً أن الخطر لايزال قائماً، وأنه يتوجب على الجميع مواصلة الالتزام بمعايير السلامة العامة.

وأعلنت الحكومة الأردنية أنها قد تعود إلى إجراءات الحظر الشامل والجزئي، في حال تسجيل أكثر من 10 إصابات محلية يومياً بفيروس كورونا المستجد.

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