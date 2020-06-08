إسرائيل تغلق 106 مدارس بسبب «كورونا»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

بعد ثلاثة أسابيع من إعادة فتح جميع المدارس في إسرائيل، تم إغلاق 106 مدارس منها في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين. وأوضح بيان لوزارة التعليم الإسرائيلية، أنه بعد تأكد إصابة 330 طالباً ومعلماً بالفيروس، تقرر عدم فتح المدارس التي سجلت الإصابات، وتم إدخال أكثر من 16 ألف تلميذ ومعلم وموظف في حجر صحي منزلي. كما اضطر أربعة نواب إسرائيليين إلى الدخول في حجر صحي بمنازلهم، لأنهم خالطوا نائباً كانت تأكدت إصابته بـ«كورونا» الأسبوع الماضي. وإجمالاً، سجلت إسرائيل 17 ألفاً و783 إصابة بـ«كورونا»، تعافت منها أكثر من 15 ألف حالة، وتوفيت 297 حالة.

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