المرشح الرئاسي الديمقراطي بايدن سيلتقي بأسرة فلويد

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مساعدان كبيران للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، إنه سيسافر إلى هيوستن غدا الاثنين ويلتقي مع أسرة جورج فلويد وذلك بعد أسبوعين من وفاة فلويد وهو رهن احتجاز الشرطة مما فجر احتجاجات بأنحاء البلاد للمطالبة بالعدالة ووقف التمييز ضد السود.

وقال المساعدان إن من المتوقع أن يقدم بايدن تعازيه لأسرة فلويد ويسجل رسالة مصورة لإذاعتها بقداس جنازة فلويد الذي سيُقام في وقت لاحق من ذات اليوم في هيوستن.

ومن غير المتوقع أن يشارك بايدن في القداس تجنبا لتسبب الحرس المرافق له في أي تشتيت للمعزين.

وتوفي جورج فلويد، وهو أمريكي أسود أعزل، بعد أن جثم ضابط شرطة بركبته على رقبته وهو ممدد على الأرض لدقائق، قبل أن تُعلن وفاته فور وصوله المستشفى يوم 25 مايو الماضي.

وتسبب الحادث، الذي وثّقه مقطع فيديو، في خروج مظاهرات حاشدة إلى الشوارع امتدت من مدينة منيابوليس إلى مدن أمريكية وأخرى في جميع أنحاء العالم.

ووجه بايدن في الأيام الأخيرة الانتقاد إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رده على الاحتجاجات، التي كانت سلمية إلى حد كبير، لكنها كانت تؤدي من حين لآخر إلى اشتباكات عنيفة وأضرار لحقت بالممتلكات. ودعا ترامب، وهو جمهوري، السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين.

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