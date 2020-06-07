بالصور.. إجراءات دخول المصلين إلى المسجد النبوي

المصدر: المدينة المنورة - واس

تتوزع على أبواب المسجد النبوي المُحددة لدخول المصلين، فرق طبية وإسعافية متخصصة تتولى عملية الكشف على المصلين قبل دخولهم للمسجد النبوي وكذلك العاملين.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جانباً من هذه الإجراءات المُحكمة التي تُنفذ على مداخل المسجد، إلى جانب انسيابية الدخول وضمان التباعد بين المصلين، مع إلزام الجميع بلبس "الكمامة"، في اجراءات تهدف لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تُشارك في تنفيذها العديد من القطاعات والجهات الحكومية.

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