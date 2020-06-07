ترامب يأمر بسحب الحرس الوطني من واشنطن

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أصدر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب اليوم​ أمرا بسحب قوات الحرس الوطني من العاصمة ​واشنطن بعد تراجع حدة الاحتجاجات إثر مقتل المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.​

وقال ترامب على حسابه الرسمي بـ«تويتر»، «لقد أمرت للتو الحرس الوطني ببدء عملية الانسحاب من واشنطن».

وأضاف «الآن وبعد أن أصبح كل شيء تحت السيطرة الكاملة. سوف يعودون إلى أماكنهم، ولكن يمكنهم العودة بسرعة، إذا لزم الأمر».

وختم «الليلة الماضية ظهر عدد أقل بكثير من المتظاهرين مما كان متوقعا!».

من جهته أوضح وزير الجيش الأميركي رايان مكارثي أن قوات من الحرس الوطني ستبقى على أهبة الاستعداد من أجل تقديم المساعدة، مشيرًا إلى أن «طاقم المروحية العسكرية التي كانت تحوم على علو منخفض فوق المحتجين في العاصمة يوم الاثنين الماضي تم إيقافه عن العمل، بانتظار نتائج التحقيق الجاري حول الواقعة».

من جانبها، أمرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بسحب قوات الجيش التي تم نشرها من قبل في محيط العاصمة واشنطن، لمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها المدينة ومدن أميركية أخرى، بسبب مقتل المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد منذ نحو أسبوع في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.



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