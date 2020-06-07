استقالة جماعية لوحدة بالشرطة الأمريكية تضامنا مع رجل مسن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استقال جميع ضباط وحدة تدخل تكتيكية بالشرطة في الولايات المتحدة، اعتراضا على وقف ضابطين عن العمل ومنحهما إجازة بدون أجر بعد اتهامهما بالوحشية، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

وفي مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع يوم الخميس، ظهر ضباط من قسم مكافحة الشغب بمدينة بافلو في نيويورك وهم يطرحون رجلا مسنا أرضا.

وأصيب الرجل، البالغ من العمر 75 عاما، بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى.

وبحسب تقارير، استقال جميع الضباط، وعددهم 57 ضابطا، من العمل في فرقة مكافحة الشغب احتجاجا على وقف اثنين من الضباط عن العمل.

واستقال الضباط من وحدة الاستجابة للطوارئ، وليس من عملهم في الشرطة، بحسب صحيفة "بافلو نيوز".

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