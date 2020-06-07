ألمانيا تتوقع موجة «كورونا» ثانية

المصدر: إرفورت - د.ب.أ

طالب رئيس مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، جورج ماير، بتوفير احتياطات من المستلزمات الضرورية، مثل الملابس الواقية والأدوية، استعداداً لمواجهة موجة ثانية من جائحة «كورونا» بحلول الخريف المقبل.

وقال ماير، الذي يشغل منصب وزير الداخلية المحلي في ولاية تورينجن، في تصريحات في إرفورت: «يتعين توقع حدوث انتشار جديد في الخريف، بسبب بقاء الأفراد في المعتاد داخل أماكن مغلقة، على سبيل المثال».

وذكر ماير أنه يتعين لذلك التأكد من توافر الاحتياطات القومية، وذلك في ما يتعلق بمستلزمات الإمداد الأساسية وبالغة الأهمية للنظام الصحي، موضحاً أن الأمر يتعلق بملابس الوقاية والمنتجات الطبية والأدوية.

من جهة أخرى، أعرب أغلب الألمان، في استطلاع للرأي، عن اعتقادهم بأن جائحة «كورونا» قد تتسبب في انقسام المجتمع بصورة أقوى مما حدث إزاء أزمة اللاجئين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news