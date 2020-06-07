روحاني: حفل زفاف تسبّب بارتفاع إصابات «كورونا» في إيران

المصدر: طهران - رويترز

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، إن حفل زفاف أسهم بارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنه أصر على أن البلاد ليس أمامها خيار سوى أن تُبقي اقتصادها مفتوحاً، رغم تحذيرات من موجة ثانية من التفشي.

وقال روحاني للتلفزيون الرسمي: «في موقع واحد، شهدنا ذروة في هذه الجائحة، وكان المصدر حفل زفاف تسبّب في مشكلات لمواطنين وطواقم طبية وخسائر للاقتصاد وللنظام الصحي في البلاد». ولم يذكر متى وأين أقيم ذلك الزفاف. لكن عدد حالات الإصابة الجديدة تراجع إلى 2886، أول من أمس، ما رفع الإجمالي في البلاد إلى أكثر من 167 ألفاً، وما يزيد على 8000 وفاة.

وقال روحاني: «في تلك الظروف ليس لدينا خيار آخر، ليس هناك خيار ثانٍ، يتعين علينا أن نعمل، ويجب أن تواصل مصانعنا نشاطها، وأن تظل متاجرنا مفتوحة، ويجب أن تكون هناك تنقلات في البلاد مادامت ضرورية».

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الجامعات الإيرانية فتحت أبوابها مجدداً، أمس، بعد أن ظلت مغلقة لثلاثة أشهر ونصف الشهر. وقال روحاني إن من المقرر أيضا أن تفتح دور رياض الأطفال خلال أسبوع، وكذلك فصول دراسة القرآن واللغات.

وسجلت إيران، التي خففت تدريجياً إجراءات العزل العام، منذ منتصف أبريل، ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات اليومية في الأيام الماضية. وكان العدد المسجل يوم الخميس (3574) أعلى عدد إصابات يومية، منذ فبراير، عندما ظهر التفشي للمرة الأولى.

وحذر مسؤولون في مجال الصحة من موجة ثانية من التفشي، لكنهم قالوا إن سبب الارتفاع في الحالات الجديدة ربما يعود لاتساع نطاق إجراء الفحوص. وقال مسؤول إن نحو 70% من الحالات الجديدة في طهران كانت بين من سافروا أخيراً إلى خارج العاصمة.

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