قرقاش: مرضى فلسطينيون يعودون إلى غزة بعد تلقي العلاج في الإمارات

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، استمرار الدعم الإنساني والطبي الإماراتي للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى بدء عودة عدد من المرضى الفلسطينيين إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم في دولة الإمارات.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يبدأ عدد من المرضى الفلسطينيين العودة إلى غزة بعد استكمال علاجهم في الإمارات والتي وفّرت الرعاية الطبية لألف مريض بالسرطان وألف طفل مصاب".

وأضاف: "يغادرون في لحظات وداع تختلط فيها مشاعر الفرح بالحزن، بعد أن نشأت روابط إنسانية عميقة، لينتقلوا من العلاج والرعاية الصحية في الإمارات إلى الدعم الإنساني الإماراتي المتواصل في غزة".

وتابع قرقاش قائلا: "عطاء لا ينقطع، وروابط إنسانية باقية".