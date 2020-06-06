رئيس إندونيسيا يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد

المصدر: جاكرتا ■وكالات

أدى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، صلاة الجمعة في جماعة، أمس، لأول مرة منذ فرض الحكومة تدابير صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في شهر أبريل.

ونشر مكتب الرئاسة في إندونيسيا مقطع فيديو على موقع «يوتيوب»، يظهر فيه الرئيس ويدودو وهو يرتدي كمامة، ويخضع لقياس درجة الحرارة قبل دخوله لأداء صلاة الجمعة في مسجد «بيت الرحيم» بمجمع القصر الرئاسي.

وقال خطيب الجمعة، أمس، إن إندونيسيا ودولاً أخرى في العالم تواجه محنة بسبب فيروس كورونا، وأعرب عن أمله أن ينتهي الوباء حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

وعاد الإندونيسيون في العاصمة جاكرتا إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، أمس، بعد أن بدأت سلطات جاكرتا، أمس الجمعة، تخفيف تدابير الإغلاق، من خلال السماح للمواطنين بحضور صلوات الجماعة والعودة إلى مقار عملهم، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات بشكل دائم.

وستفتح مراكز التسوق في المدينة التي يسكنها 10 ملايين نسمة، أبوابها يوم 15 يونيو، لكن المدارس ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على دور العبادة الحد من عدد مرتاديها. ووضع المصلون في مسجد الأزهر كمامات، وخضعوا لقياس درجة الحرارة قبل الدخول. واستأنفت بعض وسائل النقل العام العمل، ومن المقرر أن تفتح الشركات والمراكز التجارية في المدينة أبوابها، خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان الزحام المروري في بعض أنحاء جاكرتا، أمس الجمعة، مؤشراً إلى العودة إلى ما تصفه السلطات بأنه الوضع الطبيعي الجديد.

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