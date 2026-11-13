صندوق تمكين مؤسسات النفع العام يدعم 6 جهات بـ 7.6 ملايين درهم

أعلنت وزارة تمكين المجتمع، أمس، أسماء المؤسسات الست الفائزة والمستفيدة من نتائج الدورة الأولى لـ«صندوق تمكين مؤسسات النفع العام»، البالغة قيمته الإجمالية 100 مليون درهم، وذلك بحضور وزيرة تمكين المجتمع، شما المزروعي، التي شهدت جلسة توقيع اتفاقات الدعم.

وأعلن الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام في وزارة تمكين المجتمع، محمد مبارك المزروعي، خلال مؤتمر عُقد، أمس، للإعلان عن المؤسسات الحاصلة على دعم صندوق تمكين مؤسسات النفع العام، اختيار ست مؤسسات للاستفادة من دعم إجمالي قدره سبعة ملايين و600 ألف درهم، شملت جمعية الأسر الحاضنة، وجمعية تضافر للرعاية الصحية الإنسانية، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وجمعية الإمارات للغوص، وجمعية أبوظبي لرعاية الحيوان، وجمعية السلامة وأمن الطوارئ.

وأوضح أن الصندوق، الذي أعلن عنه في عام 2025 بدعم من القيادة الرشيدة، يُشكل خطوة استراتيجية لتمكين مؤسسات النفع العام وتعزيز استدامتها وتوسيع نطاق خدماتها وتعظيم أثرها المجتمعي، باعتبارها شريكاً رئيساً في التنمية المجتمعية وعنصراً أساسياً في تعزيز تماسك المجتمع.

وقال إن الدورة الأولى استقطبت أكثر من 135 طلب مشاركة، خضعت للمراجعة والتدقيق والتقييم وفق معايير واضحة ترتكز على الأثر المجتمعي والاستدامة والاحتياجات المجتمعية، مشيراً إلى اختيار المؤسسات الفائزة وفق مسارين هما المسار التأسيسي ومسار التوسع.

وأضاف أن المؤسسات المشاركة قدمت أفكاراً ومشاريع متنوعة تخدم مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن الدعم سيسهم في تنفيذ مشاريع نوعية وتعزيز قدرات المؤسسات على تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها.

وأكد ضرورة الاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق في الدورة المقبلة للصندوق التي ستنطلق في بداية عام 2027، داعياً مؤسسات النفع العام إلى الاطلاع على الشروط والمعايير عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تمكين المجتمع، والتقدم بمشاريع ومقترحات مبتكرة تسهم في تنمية المجتمع وخدمته.

من جانبها، أعربت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الحاضنة، هدى أحمد المشجري، عن سعادتها بفوز الجمعية بالدعم، مثمنة دعم الدولة المستمر ومساندتها لمؤسسات النفع العام من خلال صندوق تمكين مؤسسات النفع العام التابع لوزارة تمكين المجتمع.

وقالت إن فوز الجمعية يأتي ضمن فئة الجمعيات الناشئة، مؤكدة أهمية الدعم في المساهمة في تأسيس البنية التحتية للجمعية وتمكينها من تطوير أعمالها وتسريع تنفيذ البرامج والمبادرات المخطط لها، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق أهدافها.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة في جمعية الإمارات للغوص، إبراهيم الزعبي، إن الجمعية تفخر بكونها ضمن الدفعة الأولى من الجهات المستفيدة من برنامج الدعم الذي يقدمه صندوق تمكين مؤسسات النفع العام، مؤكداً أن هذا الدعم سيسهم في تنفيذ مشروع «الحرم الأزرق»، وهو برنامج توعوي يُعنى بالبيئة البحرية، ويستهدف المؤسسات التعليمية في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن المشروع يهدف للوصول إلى 10 آلاف طالب و200 معلم، من خلال برامج ومبادرات توعوية تسلط الضوء على أهمية حماية البيئة البحرية، والمحافظة على مواردها الطبيعية.

وأضاف أن التمويل المخصص للمشروع يُقدّر بنحو مليون و700 ألف درهم، وسيُصرف على مدار عامين، وفق مراحل محددة ترتبط بمؤشرات أداء وقياس واضحة، بما يضمن متابعة تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه وقياس أثر المبادرات والبرامج التي يتضمنها.

وأشار الزعبي إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تأهيل مراكز الغوص، وتمكينها من استخدام أنظمة الإنذار المبكر لرصد أي حالات تلوث بحري، إلى جانب المساهمة في تنظيم حملات تنظيف البيئة البحرية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ عليها.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية السلامة وأمن الطوارئ، هيثم الرئيسي، إن تلقي الجمعية تمويل صندوق تمكين مؤسسان النفع العام يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دورها في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أن الجمعية تتطلع خلال المرحلة المقبلة لتشكيل فريق من المتطوعين المتخصصين في إدارة الطوارئ والسلامة، يكون مؤهلاً وجاهزاً للتعامل مع مختلف الحالات، إلى جانب العمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر استعداداً وكفاءة في التعامل مع مختلف المجالات المرتبطة بالطوارئ والسلامة