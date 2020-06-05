السعودية: 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1651

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض»كوفيد-19"، عن وفاة 31 شخصاً جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 642 شخصاً.

وأكدت الوزارة رصد 2591 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم 95748.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض 719، تليها جدة 459 ومكة المكرمة 254 والمدينة المنورة 129 والهفوف 102.

وتماثل 1651 شخصا للشفاء من الفيروس في السعودية منذ أمس، لصبح إجمالي عدد المتعافين 70616 شخصا.

وكانت الصحة السعودية قد أعلنت، الخميس، عن تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وكشفت عن 806 حالات شفاء جديدة من كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 68,965 حالة.



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