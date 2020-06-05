الأردن يعلن رفع معظم القيود المفروضة لمواجهة «كورونا»

المصدر: عمان - وكالات

أعلن الأردن، أمس، رفع معظم القيود والإجراءات التي فرضها منذ أكثر من 75 يوماً لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، بما في ذلك فتح المساجد والكنائس لجميع الصلوات، وإلغاء حظر التجول الشامل.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحافي، إن «موقفنا الآن معتدل الخطورة، وهذا يعني أن الأغلبية العظمى من الفعاليات والحركة سيكون مسموحاً بها».

وأضاف: «نعلن مرحلة مبشرة تنعكس إيجابياً على فتح القطاعات، انفراج عام في الأردن والسماح بالتنقل بين المحافظات».

وكشف الرزاز عن خطة ومصفوفة مراحل التعامل مع جائحة «كورونا»، التي تتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأشار إلى أن مصفوفة الإجراءات الجديدة ستحقق انفراجاً عاماً مع فتح أغلب القطاعات، وتقليل ساعات الحظر بشكل واسع، وتخفيف القيود على حركة وتنقل المواطنين.

وأكد الرزاز أن الأردن في مستوى معتدل الخطورة وبائياً، وهذا مبشر، مشدداً على التزام الحكومة بالمكاشفة عن مستويات الخطر الوبائي، لأن الأولوية لصحة المواطن بالتوازي مع فتح القطاعات.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إنه «بالاستناد إلى مؤشرات الخطر الصحي، إذا تم تسجيل أقل من 10 إصابات محلية يومياً على امتداد الأيام السبعة الماضية، سيدخل الأردن ابتداء من السبت السادس من يونيو الجاري، المستوى معتدل الخطورة».

وأعلن أنه سيتم «فتح أغلب القطاعات والأنشطة والمرافق، والمساجد والكنائس أمام المصلين لأداء جميع الصلوات، مع الالتزام بضوابط التباعد والوقاية».

وسيسمح بـ«التنقل بالسيارات الخاصة في جميع المحافظات، وسيتوقف العمل بالزوجي والفردي، ويسمح لوسائل النقل بالتنقل بين المحافظات».

وأشار العضايلة إلى أنه لن تكون هناك أيام حظر تجول شامل، كما كانت الحال كل يوم جمعة في الفترة الماضية، كما سيتم تقليص ساعات حظر التجول اليومي، بحيث تصبح «الحركة مسموحة للمواطنين من السادسة صباحاً حتى 12 ليلاً، والسماح بحركة السيارات الخاصة بالكامل». وألغي العمل بنظام حركة المركبات وفق رقم لوحتها الزوجي أو الفردي، وستُفتح المطاعم والمقاهي وفق قيود وضوابط، وسيسمح بتنظم أنشطة الأندية والفعاليات الرياضية لكن من دون جمهور.

كما قررت الحكومة فتح المواقع السياحية أمام السياحة المحلية، وفتح قطاع الفندقة والضيافة والسماح بالطيران الداخلي.

لكن سيستمر إغلاق الجامعات والمدارس والمعاهد ورياض الأطفال ودور السينما، وتبقى رحلات الطيران متوقفة.

وسجل الأردن، حتى أمس، 757 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، وتسع وفيات فقط، بحسب الأرقام الرسمية.

الرزاز: الأردن في مستوى معتدل الخطورة وبائياً.. وهذا مبشر.

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