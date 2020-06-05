ارتفاع عدد المصابين بـ «كورونا» في فلسطين إلى 640 حالة

المصدر: رام الله ■د.ب.أ

ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، أمس، في الأراضي الفلسطينية إلى 640 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بتسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، تتوزع بواقع ثلاث حالات في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة.

وأوضحت أن ثلاثاً من الإصابات الجديدة سجلت في جنين لأطفال سيدة أعلن عن إصابتها، وأعمارهم سنتان وخمس وست سنوات، إضافة إلى سيدة تبلغ 63 عاماً من قطاع غزة.

وفي القدس المحتلة طلب البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أمس، من الموظفين البقاء في منازلهم، وألغى اجتماعات المشرعين، بعدما ثبتت إصابة عضو في القائمة العربية المشتركة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن البرلمان: «في ضوء إصابة النائب، سامي أبوشحادة، بفيروس كورونا المستجد، صدرت تعليمات لجميع العاملين في الكنيست بعدم الوصول إلى البرلمان إذا لم يكن عملهم ضرورياً».

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