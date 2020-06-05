أميركا تصرّح باستخدام اختبار «إليكسيس آي.إل-6» لكشف «كورونا»

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت شركة صناعة الأدوية السويسرية «روش»، أمس، حصولها على موافقة إدارة الغذاء والعقاقير الأميركية على استخدام اختبار «إليكسيس آي.إل-6»، الذي تنتجه الشركة، للمساعدة في الكشف المبكر عن مرضى فيروس كورونا الأشد عرضة للالتهاب الرئوي، الذين سيحتاجون إلى وضعهم على أجهزة تنفس اصطناعي، بما يساعد في الحد من فرص تدهور حالتهم الصحية.

وأشارت «روش» إلى أن الاختبار يمكن أن يساعد الأطباء، إضافة إلى مجموعة الاختبارات والعوامل الحيوية الأخرى، في تقرير ما إذا كان مريض فيروس كورونا المستجد سيحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي أم لا في مرحلة مبكرة من إصابته.

ويقيس هذا الاختبار مستوى وجود مادة «إنتر لوكين 6» (آي.إل-6) في الدم، وهي تعتبر مؤشراً مبكراً إلى الاستعداد للإصابة بالتهاب حاد، ما يساعد في التدخل المبكر لمساعدة مرضى الحالات الحرجة.

ويمكن للمستشفيات والمعامل المرجعية إجراء اختبار «إليكسيس آي.إل-6» باستخدام أجهزة تحليل كوباس الإلكترونية الخاصة بشركة روش، والموجودة في معظم دول العالم. ويمكن لهذه الأجهزة الآلية إظهار نتيجة التحليل خلال 18 دقيقة، حيث يمكن للجهاز الواحد إجراء ما يصل إلى 300 تحليل في الساعة.

وقد سجّلت الولايات المتّحدة، مساء الأربعاء، أقلّ من ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 107 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن عدد الذين توفوا من جراء «كوفيد-19» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بلغ 919 شخصاً، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد 107 آلاف شخص.

أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة فتخطى مليوناً و850 ألف مصاب.

والولايات المتحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من «كوفيد-19»، على صعيد الإصابات والوفيات.

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