الصين تسمح لشركات الطيران الأجنبية بتسيير رحلة أسبوعياً

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أعلنت بكين، أمس، أنّها ستسمح اعتباراً من الإثنين المقبل لكلّ شركات الطيران الأجنبية، الممنوعة حالياً من السفر إلى الصين بسبب تدابير مكافحة وباء كوفيد-19، بأن تسيّر رحلة واحدة أسبوعياً من هذا البلد وإليه، في قرار يعني عملياً رفع الحظر المفروض على شركات النقل الجويّ الأميركية.

وقالت هيئة تنظيم النقل الجوي في بيان إنّه سيكون بمقدور كلّ شركات الطيران الأجنبية أن تسيّر، اعتباراً من الثامن من يونيو، رحلة واحدة إلى الصين ومنها.

لكنها أوضحت أن كل الركاب يجب أن يخضعوا لفحص طبي عند وصولهم إلى الأراضي الصينية.

وأضافت أن أي شركة طيران يمكنها تسيير رحلة ثانية كل أسبوع، إذا أثبتت الفحوص عدم إصابة أي من المسافرين على متنها بـ«كوفيد-19» لثلاثة أسابيع على رحلاتها القادمة من مكان واحد.

ويأتي هذا القرار غداة إعلان وزارة النقل الأميركية عزمها على منع شركات طيران صينية من السفر إلى الولايات المتحدة، بسبب رفض بكين السماح للشركات الأميركية باستئناف رحلاتها إلى الصين.

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