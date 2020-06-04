بيلوسي: الشعب الأميركي بحاجة لمعرفة من المسؤول.. وما هو تسلسل القيادة

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إن زيادة وجود الجيش الأميركي وأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك أفراد الأمن الذين يرتدون الزي المدني، في واشنطن أمر «مقلق»، داعية الرئيس دونالد ترامب إلى الكشف عن الوكالات التي تعمل في المدينة في ظل الاحتجاجات على التفرقة العنصرية بعد مقتل جورج فلويد.

وكتبت بيلوسي رسالة إلى ترامب قالت فيها «نشعر بالقلق من تزايد العسكرة وغياب الوضوح الذي قد يؤجج الفوضى... الكونغرس والشعب الأميركي بحاجة لمعرفة من المسؤول، وما هو تسلسل القيادة، وما هي المهمة، وبأي سلطة يعمل الحرس الوطني من ولايات أخرى في العاصمة».



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