إصابة أكثر من 40 شخصا في هجوم بسكين على مدرسة ابتدائية في الصين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصيب أكثر من 40 من التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ابتدائية بجنوب الصين جراء هجوم بسكين صباح الخميس.

وبحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية فإن الهجوم حدث في مدرسة بمدينة ووتشو بمنطقة جوانجشي التي تتمتع بحكم ذاتي.

بدورها، ذكرت بوابة ذا بيبر الإخبارية أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 50 عاما.

وتبين أن منفذ الهجوم هو أحد حراس أمن المدرسة الابتدائية، حيث تحتجزه الشرطة حاليا.

وأكدت السلطات أنها تركز حالياً على علاج التلاميذ المصابين وأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت إلى أن السلطات الأمنية في منطقة جوانجشي ستكشف مزيداً من التفاصيل حول الحادث.

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