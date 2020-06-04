إدارة ترامب تختار 5 شركات مرشحة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين كبار قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختارت خمس شركات بصفتها أكثر الشركات المرشحة المحتملة لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة: إن الشركات الخمس هي مودرنا واسترازينيكا بالشراكة مع جامعة أكسفورد وجونسون آند جونسون وميرك آند كو وفايزر.

ولا يوجد لقاح معتمد لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة أن من بين شركات تصنيع الأدوية التي تتسابق على تطوير لقاح ولم تخترها إدارة ترامب شركة الأدوية الفرنسية سانوفي، وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية نوفافاكس، وشركة إينوفيو للأدوية.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين، بأن الإعلان عن القرار سيتم في البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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