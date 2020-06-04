إخضاع وزير تونسي للحجر فور عودته إلى بلاده قادماً من فرنسا

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت وزارة الطاقة في تونس إخضاع الوزير المنجي مرزوق، للحجر الصحي الإجباري، فور عودته، أول من أمس، من فرنسا حيث ظل عالقاً منذ عطلة عيد الفطر.

وأفادت الوزارة بأن مرزوق سيواصل عمله عن بعد، من مكان الحجر الصحي حتى نهايته، وفق ما تقتضيه الإجراءات.

واضطر مرزوق إلى العمل عن بعد من العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن تعذرت عليه العودة بسبب إلغاء رحلة طيران. وقالت إذاعة «موزاييك» الخاصة إن الوزير، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وصل تونس في رحلة إجلاء تتبع الخطوط الفرنسية.

وكان وزير الطاقة عرضة لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بسبب سفره رغم إغلاق الحدود، في وقت منعت فيه السلطات المواطنين من التنقل بين الولايات بسبب إجراءات الغلق.

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