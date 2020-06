بالفيديو.. متظاهرو أميركا يفاجئون ترامب بـ"الخيول"

ففي سابقة جديدة، تجمع أكثر من 60 ألف شخص في مسقط رأس جورج فلويد في هيوستن، المواطن الأميركي من أصول أفريقية الذي قتل على يد شرطي في مدينة مينيابوليس، بما في ذلك مجموعة من الرجال والنساء السود، على ظهر الخيول، في تحدي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت اللقطات التي تم نشرها على "تويتر"، والتي احتفل بها الكثير من سكان تكساس على وسائل التواصل الاجتماعي، فرسانا أميركيين من أصل أفريقي ونساء يرفعن قبضة واحدة في الهواء وركوب الخيل مع الحشد، فيما أظهرت لقطات جوية أخرى الحشود الهائلة تتحرك عبر شوارع هيوستن، مع لافتات وتردد "حياة السود مهمة".

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".

