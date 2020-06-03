سيارة "مريبة" في وسط لندن .. والشرطة تخلي المباني

المصدر: لندن - رويترز

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل بسبب مخالفات في القيادة، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمت سيارته شخصين بالقرب من ساحة سلون سكوير بوسط لندن.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: "فُرضت أطواق أمنية وتم إخلاء المباني في المنطقة المحيطة كإجراء احترازي بينما قام أفراد الشرطة بتفتيش السيارة... ألقي القبض على رجل في وقت لاحق بسبب مخالفات في القيادة".

وأعلنت الشرطة البريطانية في وقت سابق اليوم، أنها تتعامل مع "سيارة مريبة" بساحة سلون سكوير في لندن، بينما قال نائب البرلمان عن المنطقة إنه سمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت المارة.

وكتب النائب جريج هاندز على تويتر: "أسمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت مارة".

وأضاف: "أتحقق من شهود عيان أن الجميع بخير".

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