ترامب يضغط من أجل حل عسكري للاضطرابات في المدن الأميركية

المصدر: واشنطن/نيويورك - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن القوات الأميركية يجب أن تنزل إلى شوارع مدينة نيويورك في حين أصيب خمسة من رجال الشرطة بالرصاص في أماكن أخرى خلال اشتباكات مع حشود تحتج في مختلف أنحاء الولايات المتحدة على مقتل أميركي أسود أعزل.



وفي وقت متأخر من مساء الاثنين حطم متظاهرون الواجهات ونهبوا متاجر في نيويورك من بينها متاجر فاخرة في الشارع الخامس وأشعلوا النار في مركز تجاري في مدينة لوس انجليس.



وقالت السلطات إن أربعة رجال شرطة أصيبوا بالرصاص في مدينة سانت لويس وأصيب خامس في مدينة لاس فيجاس بجراح خطيرة.



وهدد ترامب باستخدام الجيش في مكافحة العنف الذي اندلع غالبا في الليل بعد نهار من الاحتجاجات السلمية التي ينضم إليها مختلف الأميركيين. وسخر ترامب من السلطات المحلية، ومن بينها حكام الولايات، بسبب طريقتهم في التعامل مع الاضطرابات.



وقال ترامب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر": "يا نيويورك استدعي الحرس الوطني. التعساء والخاسرون يدمرونك. تصرفي بسرعة".



من جانبه عبر حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو عن غضبه إزاء الاضطرابات في مدينة نيويورك، أكبر مدينة أميركية، وقال إن شرطة المدينة فشلت في حماية الأعمال والجمهور من النهب وغيره من أوجه النشاط الإجرامي ليل الاثنين مضيفا أن رئيس بلدية المدينة رفض تلقي مساعدة الحرس الوطني.

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