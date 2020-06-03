الجيش الروسي يجرب لقاحاً على 50 جندياً

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن بدء تجربة لقاح محتمل لفيروس كورونا على 50 جندياً متطوعاً في منشآة بحثية عسكرية في منطقة موسكو. وجاء في بيان الوزارة أن الجنود، وبينهم خمس سيدات، لم يكن لهم تاريخ مرضي أخيراً، وأعربوا عن رغبتهم بصورة طواعية في المشاركة في التجربة.

ويتسابق الباحثون الروس لتطوير لقاح لفيروس كورونا، وذلك بعدما تجاوزت حالات الإصابة في روسيا 420 ألف حالة، حيث أصبحت روسيا ثالث دولة بعد الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل من حيث حالات الاصابة. وكانت السلطات الروسية قد حذرت من أنه لا يمكن رفع قيود الحجر الصحي المفروضة في معظم أنحاء البلاد بصورة كاملة ما لم يتم التوصل للقاح فعال للفيروس.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات، اليوم، في المعهد البحثي المركزي الـ48 بوزارة الدفاع الروسية، وسيتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا الشهر.

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