"نعود بحذر".. حملة سعودية لممارسة الحياة بشكل تدريجيّ

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

فعّلت وزارة الصحة السعودية، أمس، حملة "#نعود_بحذر"؛ بهدف توعية المجتمع بكيفية العودة تدريجيًا للحياة الطبيعية مع أخذ الحيطة والحذر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19".

وأوضحت الوزارة أن شعار الحملة يعكس مرحلة جديدة للعودة لممارسة الحياة بشكل تدريجيّ، ويعزز أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، الواجب اتخاذها كأسلوب حياة، إضافة إلى التحذير من العادات التي توسّع انتشار الفيروس، مع ضرورة تعاون المجتمع، وجميع القطاعات من أجل اجتياز ھذه الفترة بأمان.

ونشرت الوزارة عبر "تويتر" موادّ توعوية؛ بهدف إيصال عدد من الرسائل من أهمها، لبس الكمامة، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، والتباعد الاجتماعي، وترك مسافة آمنة بمسافة مترين عند الاختلاط بالآخرين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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