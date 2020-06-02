كوريا الجنوبية تجرب علاجاً لـ«كورونا» على البشر في يوليو

المصدر: سيؤول - رويترز

أعلنت شركة «سيلتريون» الكورية الجنوبية، أمس، أن العلاج التجريبي الذي طورته لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أظهر خفضاً يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في التجارب على الحيوانات، قائلة إنها تهدف إلى بدء التجارب السريرية على البشر في أواخر يوليو المقبل.

وأوضحت الشركة أن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم بعد اليوم الأول من العلاج، والقضاء على التهاب الرئة في غضون ستة أيام.

وأضافت الشركة وكلية الطب بجامعة تشونجبوك الوطنية المتعاونة معها في الدراسة في بيان، أن الدراسة أجريت على حيوانات النمس وسيتم توسيعها لتشمل الفئران والقرود قبل التجارب السريرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news