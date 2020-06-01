وباء "إيبولا" يتفشى مجدداً في دولة إفريقية

المصدر: كينشاسا - أ ف ب

أعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية، رسمياً التفشي الحادي عشر لوباء "إيبولا" على أراضيها إثر ظهور بؤرة جديدة في شمال غرب البلاد، وذلك بعد التفشي العاشر الذي لا يزال مستمراً في شرق البلاد تزامناً مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة في الكونغو الديموقراطية إيتيني لونغوندو في مؤتمر صحافي: "توفي أربعة أشخاص جراء تفشي وباء إيبولا مجدداً".

وسُجلت الوفيات الأربع في حيّ في مبانداكا، مركز مقاطعة إكواتور على بعد حوالى 600 كلم شمال العاصمة كينشاسا. ويربط بين المدينتين نهر الكونغو، ويستغرق الإبحار بينهما أسبوعاً.

ولا يزال وباء إيبولا منتشراً في شرق الكونغو الديموقراطية، وأودى بحياة 2280 شخصاً منذ أغسطس 2018.

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