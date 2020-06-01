مصر تتوقع تزايد إصابات "كورونا" خلال الأسبوعين المقبلين

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن التقديرات تشير إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد.

وأضاف مدبولي، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن الأمر يتطلب المتابعة الشديدة على مدار اليوم، وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها أمس، والتي سيكون على المحافظين القيام متابعة تنفيذها.

وأوضح رئيس الوزراء أنه خلال المرحلة الماضية كان يتم الاكتفاء باستقبال الحالات المطلوب علاجها بمستشفيات العزل، إلا أنه مع تزايد الأرقام تم اتخاذ قرار قبل العيد بضم عدد أكبر من المستشفيات يصل إلى 320 مستشفى منتشرة على مستوى المحافظات تتبع وزارة الصحة بخلاف المستشفيات الجامعية، لتقدم خدمات التشخيص والعزل والعلاج.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أنه تم تفعيل هذه الخطوة في عدد كبير من المحافظات، ويتم متابعة التنفيذ على أرض الواقع.

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