إصابة رئيس وزراء أرمينيا وعائلته بـ"كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، عن إصابته وجميع أفراد أسرته بفيروس كورونا .

وقال باشينيان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "ربما انتقلت إليه عدوى الفيروس خلال اجتماع عمل، ومنه إلى باقي أسرته".

وأكد أن "أعراض الفيروس لا تظهر عليه في الوقت الحالي، وأنه سيواصل العمل من مكتبه قدر الإمكان".

وأعلنت وزارة الصحة الأرمينية حتى الآن تسجيل 9282 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتعافي 3386 من المصابين، بالإضافة إلى تسجيل 131 حالة وفاة.

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