إثيوبيا تأسف لحادث الحدود السودانية وتدعو إلى مشاورات

المصدر: أديس أبابا - د.ب.أ

أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، عن شعورها بأسى بالغ إزاء الحادث الذي وقع على الحدود مع السودان، نهاية الأسبوع الماضي، ودعت إلى مشاورات دبلوماسية لاحتواء التوتر.

وقالت الوزارة، في بيان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من أجل احتواء الوضع على الأرض، ومن أجل تجنب المزيد من التوتر، تؤكد الوزارة على ضرورة أن يعمل البلدان، من خلال الآليات العسكرية القائمة، لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث، والتحقيق فيها بشكل مشترك».

وأضافت: «نرى أن أفضل طريقة لمعالجة مثل هذه الحوادث، هو من خلال المشاورات الدبلوماسية على أساس العلاقات الودية والتعايش السلمي بين البلدين»، مشددة على أن «هذا الحادث لا يمثل العلاقات القوية بين شعبي البلدين».

واستدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس، القائم بالأعمال الإثيـوبي للاحتجاج.

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