38 وفاة جديدة بـ «كورونا» في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و38 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 4521 حالة، وإجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 233 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، إن 67 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 816 حالة.

إلى ذلك، مددت السلطات السودانية إغلاق جميع المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى منتصف يونيو باستثناء رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

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