الهند تطرد مسؤولين باكستانيين لاتهامهما بـ"التجسس"

المصدر: مومباي - رويترز

قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان لها، إن الهند طردت اليوم الأحد مسؤولين يعملان في المفوضية الباكستانية العليا في نيودلهي بعد احتجازهما لاتهامهما بالتجسس.

وأضافت الوزارة: "أوقف جهاز إنفاذ القانون الهندي مسؤولين باكستانيين اليوم الأحد"، مشيرة إلى أن الحكومة الهندية أعلنتهما "شخصين غير مرغوب فيهما لانغماسهما في أنشطة لا تتسق مع وضعهما كعضوين في بعثة دبلوماسية"، وقالت إن السلطات تتوقع منهما مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

ولم يتسن الوصول بعد لمسؤولين في السفارة الباكستانية في نيودلهي للتعقيب.

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