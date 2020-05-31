ترامب يصنف جماعة "أنتيفا" كمنظمة إرهابية

المصدر:
  • واشنطن - رويترز
التاريخ:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن حكومته ستصنف جماعة "أنتيفا" المناهضة للفاشية كمنظمة إرهابية.

يأتي إعلان ترامب ،الذي ورد على "تويتر"، وسط احتجاجات عنيفة تعم الولايات المتحدة رفضا لوحشية الشرطة بعد وفاة رجل أسود يدعى "جورج فلويد"، والذي ظهر في مقطع مصور وهو يحاول بصعوبة التنفس بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس، ثم فارق الحياة لتشتعل الاحتجاجات بعدها في مدن أميركية عدة.

 

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