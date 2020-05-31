السعودية: 3559 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن 1877 إصابة كورونا و3559 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 85.261 حالة، وتسجيل 23 حالة وفاة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 503، ورصد 3559 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 62,442 حالة.

وشدد وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، السبت، على ضرورة فرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل، محذرا من مغبة الإخلال بالإجراءات الاحترازية ما يؤدي في نهاية المطاف للعودة إلى الوراء، مضيفا: "أحزنني ما رأيت من بعض المناظر".

وقال الوزير لقناة "العربية": إن نسبة الشفاء من كورونا عالية لدينا بسبب طرق وبروتوكلات العلاج، معلقا: سنعبر أزمة كورونا بسلام". ودعا الربيعة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأطفال وكبار السن.

ومن جانب آخر أدى المصلون صلاة الفجر، الأحد، في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أنهت تنظيف وتعقيم وتطهير الجوامع والمساجد في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.



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