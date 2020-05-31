احتجاجات مينابوليس الأميركية تنتقل إلى لندن وبرلين

المصدر: لندن - رويترز

احتج مئات الأشخاص في لندن وبرلين اليوم الأحد تضامنا مع المتظاهرين في الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود ظهر في تسجيل مصور وهو يحاول التنفس بصعوبة بينما يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في مينابوليس.

وجثا المحتجون على ركبهم في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن مرددين «لا عدالة.. لا سلام» ثم مروا بجوار‭‭ ‬‬مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأميركية.

كما شارك مئات عدة من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأميركية في برلين رافعين لافتات تقرأ «القصاص لجورج فلويد» و«أوفقوا قتلنا» و«من التالي الذي سيحطم عنقه».

وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله يوم الاثنين في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأميركية.

وتحولت بعض التظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل إعادة فرض النظام.

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