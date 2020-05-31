بريطانيا تهدد الصين بمنح الجنسية إلى 3 ملايين شخص في هونغ كونغ

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أبدت بريطانيا استعدادها لتمديد التأشيرات وفتح المجال إلى منح الجنسية لقرابة ثلاثة ملايين مقيم في هونغ كونغ، رداً على سعي الصين لفرض تشريع للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.



ووافق البرلمان الصيني على قرار للمضي قدماً في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ يخشى نشطاء الديمقراطية ودبلوماسيون ورجال أعمال من أن يقوض الوضع شبه المستقل الذي تتمتع به المدينة ودورها كمركز مالي عالمي، وواجه التحرك الصيني انتقادات شديدة من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، وكندا، والاتحاد الأوروبي.



وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد قال الخميس، إنه إذا مضت بكين في إقرار القانون فإن بريطانيا ستوسع الحقوق الممنوحة لحاملي جواز السفر الذين يحملون صفة "مواطن بريطاني في الخارج"، بينما قالت وزارة الداخلية الجمعة، إن هذه السياسة سُتطبق على جميع حاملي هذه الجوازات في هونغ كونغ الذين يصل عددهم إلى نحو 2.9 مليون شخص.

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