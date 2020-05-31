السعودية: تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ «كورونا» وتعافي 1870

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مدن ومناطق المملكة، كما تم تسجيل تعافي 1870.

وسجلت الرياض 679 إصابة، وجدة 247، ومكة المكرمة 105، والهفوف 101.

يُشار إلى أنه ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 20 يونيو 2020، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، في ما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفي مسقط أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أمس، تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 10423 حالة. وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إن الإصابات تشمل 260 حالة لعمانيين، و343 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2396، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة لمواطن (76 عاماً) ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 42 حالة.

ابتداءً من اليوم وحتى 20 يونيو، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، في ما عدا مدينة مكة المكرمة.

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